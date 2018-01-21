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Происшествия     21.01.2018 10:04

Инкассаторский автомобиль перевернулся в центре Москвы

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Теги:  ДТП  авария  инкассаторы 

21 января. Mossovetinfo.ru – Инкассаторский автомобиль перевернулся на Крымском валу. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло утром в воскресенье. Автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной возле дома 8 по Крымскому Валу. Пострадавших нет.


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Теги: 
ДТП  авария  инкассаторы 

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