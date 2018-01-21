21 января. Mossovetinfo.ru – Инкассаторский автомобиль перевернулся на Крымском валу. Об этом сообщает ТАСС.



ДТП произошло утром в воскресенье. Автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной возле дома 8 по Крымскому Валу. Пострадавших нет.