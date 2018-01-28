28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве инспектор ГИБДД нанес смертельное ранение подозреваемому в краже, который оказался сопротивление при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.



Инцидент произошел на улице 4-я Марьина Роща. Один из пяти задержанных, подозреваемых в краже, оказал сопротивление и попытался скрыться.



В ходе преследования подозреваемый набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. В ответ сотрудник ГИБДД произвел выстрел из табельного оружия. Оказавший сопротивление мужчина скончался на месте.