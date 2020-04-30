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Происшествия     30.04.2020 12:48

Инспекторы ГИБДД в Москве со стрельбой задержали нарушителей режима самоизоляции

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Теги:  ГИБДД  стрельба  задержание 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Москве были вынуждены применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителей режима самоизоляции, пытавшихся скрыться на автомобиле, сообщается на официальном сайте столичной полиции.

Сотрудники ДПС попытались остановить для проверки документов автомобиль «Хендай Солярис». Однако водитель отказался остановиться и попытался скрыться.

Инспекторы ГИБДД начали преследование. В ходе попытки скрыться нарушитель неоднократно нарушил ПДД, создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

После неоднократных предупреждений о применении табельного оружия, инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, однако водитель-нарушитель и после этого не остановился, а продолжил движение. После этого на Шоссе Энтузиастов инспекторы открыли огонь по машине нарушителя.

В результате у автомобиля было повреждено колесо, после чего он остановился. Инспекторы задержали водителя и пассажира «Хендай» - приезжих из ближнего зарубежья. В отношении водителя были составлены протоколы за многочисленные административные правонарушения и нарушения ПДД, кроме того, в отношении водителя и пассажира были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде административного ареста сроком на 5 суток.


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Теги: 
ГИБДД  стрельба  задержание 

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