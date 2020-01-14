14 января. Mossovetinfo.ru – Журналист издания «Медуза» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, об этом сам Голунов сообщил в своем telegram-канале.
Голунов сообщил, что о том, что он признан потерпевшим по делу ему сообщил по телефону следователь, а также рассказал, что 20 января он вызван на допрос.
Ранее Голунов сообщил, что получил официальной уведомление от СК РФ, в котором ему сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении преследовавших его полицейских. При этом ранее суд отказался возбуждать уголовное дело по факту преследования Голунова.
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