14 января. Mossovetinfo.ru – Журналист издания «Медуза» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, об этом сам Голунов сообщил в своем telegram-канале.



Голунов сообщил, что о том, что он признан потерпевшим по делу ему сообщил по телефону следователь, а также рассказал, что 20 января он вызван на допрос.



Ранее Голунов сообщил, что получил официальной уведомление от СК РФ, в котором ему сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении преследовавших его полицейских. При этом ранее суд отказался возбуждать уголовное дело по факту преследования Голунова.