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Происшествия     09.10.2018 09:03

Известный актер Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве

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Теги:  ДТП  авария  Дмитрий Назаров 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сбил пешехода в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на Варшавском шоссе около 23:30, 8 октября. По словам очевидцев происшествия, пострадавший был пьян и пытался перебежать дорогу.

Назаров сам вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом предплечья, он был госпитализирован.


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Теги: 
ДТП  авария  Дмитрий Назаров 

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