9 октября. Mossovetinfo.ru – Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сбил пешехода в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Авария произошла на Варшавском шоссе около 23:30, 8 октября. По словам очевидцев происшествия, пострадавший был пьян и пытался перебежать дорогу.



Назаров сам вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом предплечья, он был госпитализирован.