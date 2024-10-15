17 октября — Mossovetinfo.ru — К 7 годам колонии общего режима со штрафом приговорен бывший главный нарколог России и бывший директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» ( ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») Евгений Брюн, - сообщает официальный канал прокуратуры Москвы.
«Его соучастникам также назначено наказание в виде реального лишения свободы.
Все осужденные взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил», - сообщает прокуратура.
«Установлено, что Брюн совместно с Копоровым, занимавшим с декабря 2017 года должность директора ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», начальником отдела по проведению торгов и закупок учреждения Еременкиной, а также Васильевым, Якушевым и иными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с июля 2015 года по октябрь 2018 года, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили свыше 137,4 млн рублей, принадлежащих Департаменту здравоохранения города Москвы и ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». Хищение совершено путем поставки из подконтрольных организаций медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам», говорится в сообщении.
«Кроме того, Якушев и Васильев совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на сумму 224,9 млн рублей, в ходе которых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению легализовали ранее похищенные 130 млн рублей.
Все фигуранты уголовного дела взяты под стражу в зале суда», - сообщает прокуратура.
11 сентября 2024 года, как сообщало ИА МОССОВЕТ — Mossovetinfo.ru — суд арестовал имущество
бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, бывшего главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
В 2015 году главный нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн распорядился запретить использовать для лечения больных кодирование, метод 25-го кадра и другие сомнительные способы, основанные на внушении
.