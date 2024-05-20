К тушению пожара на востоке Москвы привлечено 2 вертолета

30 мая — Mossovetinfo.ru — Более чем 120 человек и 40 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета, привлечены к тушению пожара в разноуровневом производственно-складском здании на ул. Мартеновская. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.



Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.



В 8:31 мск МЧС сообщило, что "пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы"



К 6:37 мск площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 4 000 квадратных метров.



К тушению пожара привлечено 2 вертолета, выполнено более 32 сливаов и сброшено более 200 тонн воды.

