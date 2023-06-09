К уголовной ответственности привлечены 18 причастных к даче взяток должностным лицам Ространснадзора - УФСБ

13 июня — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) пресечена противоправная деятельность начальника отдела Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ространснадзора Петросяна М.Г., 1961г.р., организовавшего схему получения взяток от коммерческих перевозчиков, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Управления.



Решением апелляционной инстанции Московского областного суда Петросян М.Г. осужден к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.



К уголовной ответственности привлечены 18 представителей транспортных компаний, причастных к даче взяток должностным лицам.



В ходе следственных действий, проведенных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, собраны исчерпывающие доказательства виновности участников преступной группы, в отношении которых уголовные дела направлены в суд.



"В результате проведенных оперативных мероприятий Управлением установлено, что Петросян М.Г. организовал и возглавил преступную группу из 4 подчиненных ему должностных лиц указанной надзорной организации и систематически получал взятки от представителей коммерческих структур, осуществляющих перевозки пассажиров и опасных грузов автомобильным и водным транспортом с нарушением установленных правил. Осуществляя общее покровительство, связанное с непринятием мер к нарушителям транспортной безопасности, в ходе преступной деятельности злоумышленником незаконно получено более 1 млн. рублей от коммерческих перевозчиков", — отмечается в сообщении.