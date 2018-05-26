Происшествия 26.05.2018, 09:55 Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее

26 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который повредил картинку вы Третьяковской галерее, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщение о повреждении кар...