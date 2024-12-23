Другие материалы
-
Происшествия
25.12.2024, 11:07
Катастрофа самолета Баку-Грозный произошла в аэропорту города Актау, Казахстана
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный на борту которого находилось 67 челове...
-
Происшествия
25.12.2024, 10:09
Хлопок газовоздушной смеси мог стать причиной пожара в ТЦ во Владикавказе - СКР
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел в ТЦ «Алания Молл» в...
-
Происшествия
23.12.2024, 10:48
Мосгортранс: в ЮЗАО произошло ДТП – столкнулись автобус и маршрутка
23 декабря — Mossovetinfo.ru — На ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса, сообщила пре...