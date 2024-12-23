Катастрофа самолета Баку-Грозный произошла в аэропорту города Актау, Казахстана

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный на борту которого находилось 67 человек произошла в аэропорту города Актау, , сообщило Министерство транспорта Казахстана.



«По предварительной информации, на борту азербайджанской стороны находились 62 пассажира и 5 членов экипажа», — говорится в сообщении.



Среди находившихся на борту есть выжившие.



Рейс летел из Баку в Грозный и сменил место посадки по погодным условиям.



Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный.



«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров (...). Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.