9 октября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин до того, как напасть на чиновника Минпромторга в московском ресторане, избили еще одного человека – уроженца Белоруссии, сообщает telegram-канал Mash.



По данным канала, перед приходом в ресторан, в котором футболисты и их компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака, Кокорин, Мамаев и их спутники посетили один из московских стриптиз-клубов. Выйдя из клуба компания начала пинать машины на стоянке, и прыгать на них. Проходящий мимо прохожий - уроженец Белоруссии - сделал им замечание, в ответ на это вся компания напала на него, повалила на землю и начала пинать ногами.



В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц.



Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что по факту нападения Кокориным, Мамаевым и их компанией на чиновника Минпромторга Дениса Пака возбуждено уголовное дело по статье «Побои».