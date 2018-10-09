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Происшествия     09.10.2018 10:27

Кокорин и Мамаев избили гражданина Белоруссии перед нападением на чиновника в Москве

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Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мамаев  Кокорин  нападение 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин до того, как напасть на чиновника Минпромторга в московском ресторане, избили еще одного человека – уроженца Белоруссии, сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, перед приходом в ресторан, в котором футболисты и их компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака, Кокорин, Мамаев и их спутники посетили один из московских стриптиз-клубов. Выйдя из клуба компания начала пинать машины на стоянке, и прыгать на них. Проходящий мимо прохожий - уроженец Белоруссии - сделал им замечание, в ответ на это вся компания напала на него, повалила на землю и начала пинать ногами.

В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что по факту нападения Кокориным, Мамаевым и их компанией на чиновника Минпромторга Дениса Пака возбуждено уголовное дело по статье «Побои».


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Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мамаев  Кокорин  нападение 

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