Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

18 октября. Mossovetinfo.ru – Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о побоях и хулиганстве. Об этом сообщили в следственном кеомитете.



Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».



Кириллу Кокорину, брату футболиста, предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.



В пятницу Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на арест обвиняемых.