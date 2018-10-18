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Происшествия     18.10.2018 18:35

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

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Теги:  Александр Кокорин  Кокорин  Павел Мамаев  Мамаев  уголовное дело  обвинение 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о побоях и хулиганстве. Об этом сообщили в следственном кеомитете.

Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

Кириллу Кокорину, брату футболиста, предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на арест обвиняемых.

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Теги: 
Александр Кокорин  Кокорин  Павел Мамаев  Мамаев  уголовное дело  обвинение 

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