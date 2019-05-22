22 мая. Mossovetinfo.ru – Число россиян, которые пострадали в аварии с туристическим автобусов в итальянской провинции Сиена, возросло, сообщается в официальном микроблоге российского посольства в Италии в Twitter.
Ранее посольство сообщило об одном погибшем и 10 пострадавших. Теперь установлено, что пострадали 20 человек. В одной из больниц находятся 12 пострадавших россиян и два гражданина Армении. Количество гражданство пострадавших, которые доставлены в еще одну больницу уточняется.
В тоже время итальянские СМИ сообщают, что число пострадавших в аварии может доходить до 31 человека.
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