22 мая. Mossovetinfo.ru – Число россиян, которые пострадали в аварии с туристическим автобусов в итальянской провинции Сиена, возросло, сообщается в официальном микроблоге российского посольства в Италии в Twitter.



Ранее посольство сообщило об одном погибшем и 10 пострадавших. Теперь установлено, что пострадали 20 человек. В одной из больниц находятся 12 пострадавших россиян и два гражданина Армении. Количество гражданство пострадавших, которые доставлены в еще одну больницу уточняется.



В тоже время итальянские СМИ сообщают, что число пострадавших в аварии может доходить до 31 человека.