16 июня. Mossovetinfo.ru – Компания «Западный остров» оштрафована более чем на 500 тысяч рублей за загрязнение одной из подмосковных рек, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
Сообщается, что компания занимается эксплуатацией очистных сооружений в селе Бузланово. Раследование показало, что стоки с очистных сооружений сбрасывались в ливневую канализацию Новорижского шоссе, откуда попадали в пруд, образованный рекой Липкой. При этом, разрешения на пользование водным объектом у компании нет.
Анализ показал, что в сточных водах превышены ПДК соединений азота, серы, железа, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.
На компанию были наложены три штрафа на общую сумму в 530 тысяч рублей. Кроме того, компанию обязали устранить нарушения природоохранного законодательства.
ООО «западный остров» уже не в первый раз наказывается за подобные нарушения. В 2017 году за загрязнение водоема компания была оштрафована на 75 тысяч рублей.
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