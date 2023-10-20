Другие материалы
-
Происшествия
25.10.2023, 09:50
Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара – «Ъ»
25 октября — Mossovetinfo.ru — Концерн «Покровский» обжалует решение Лабинского городского суда Краснодарского кра...
-
Происшествия
22.10.2023, 11:57
Полностью выгорел пассажирский автобус на Ленинском проспекте в Москве
22 октября — Mossovetinfo.ru — Полностью выгорел пассажирский автобус 317 маршрута на Ленинском проспекте в Москве в ...
-
Происшествия
20.10.2023, 20:44
Участились мошенничества в соцсетях, мессенджерах от имени сотрудников ФСБ, правоохранительных органов
20 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском регионе участились попытки мошенничества с использованием социальных с...