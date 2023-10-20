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Происшествия     25.10.2023 09:50

Концерн «Покровский» конфискован за коррупционные доходы его бенефициара – «Ъ»

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Теги:  Россия  коррупция  конфискация  Генпрокуратура  суд  чиновник  полпредство  ГК «Концерн «Покровский» 

25 октября — Mossovetinfo.ru — Концерн «Покровский» обжалует решение Лабинского городского суда Краснодарского края, который накануне, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в доход государства активы 94 предприятия общей стоимостью 100 млрд руб сообщает Коммерсантъ ( «Ъ»).

Иск об обращении в доход государства активов концерна «Покровский» был подан в суд в начале августа, за это время тот провел шесть заседаний по существу заявленных требований.

Надзорное ведомство настаивает на том, что бизнес «Покровского» базировался на коррупционных доходах Андрея Коровайко, полученных во время его работы в полпредстве президента в Южном федеральном округе (ЮФО).

В деле речь идет об акциях и долях АО «Концерн «Покровский», агрофирм «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет», «Мостовская», «Родина», мясоптицекомбината «Каневской», мясокомбинатов «Павловский» и «Тихорецкий», Каневского, Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, Албашского, Степнянского и Старощербиновского элеваторов, а также многочисленных торговых и сервисных компаний.

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Теги: 
Россия  коррупция  конфискация  Генпрокуратура  суд  чиновник  полпредство  ГК «Концерн «Покровский» 

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