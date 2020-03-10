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Происшествия     10.03.2020 14:29

Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

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Теги:  вирус  COVID-19  коронавирус  эпидемиологи 

10 марта, Mossovetinfo.ru — Коронавирус (COVID-19) «живет» в воздухе более 30 минут. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на китайских эпидемиологов. Врачи также сообщили о случаях заражения, когда больной без маски находился на расстоянии 4,5 метра от тех, кто был заражен от него в общественном транспорте.

Короновирус передается воздушно-капельным путем (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре) и контактно-бытоввм путем (через предметы обихода). Симптомы заболевания вирусом COVID-19 могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. По последним официальным данным, в Москве выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, один человек вылечился.


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Теги: 
вирус  COVID-19  коронавирус  эпидемиологи 

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