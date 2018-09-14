14 сентября. Mossoverinfo.ru – В Московском театре юного зрителя произошло короткое замыкание, приведшее к задымлению, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



В результате короткого замыкания, начали тлеть театральные декорации, что привело к задымлению здания. До прибытия пожарных из здания театра было эвакуировано 40 человек.



Прибывшие пожарные ликвидировали тление на площади в 4 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.