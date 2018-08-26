Кровля жилого дома на площади более 300 кв м горит в Подмосковном Королеве – МЧС



26 августа. Mossovetinfo.ru - К тушению пожара повышенной сложности на площади более 300 кв. метров на кровле жилого дома в городе Королев Московской области привлечено 97 человек, сообщает МЧС.



«Площадь пожара в микрорайоне Юбилейный, улица Ленинская, д 4 на 8:30 составляет 300 кв. м.», сообщает МЧС. Информации о пострадавших не поступало.