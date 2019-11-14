14 ноября. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел в центре Москвы в районе площади трех вокзалов, сообщается на официальном сайте московской управления МЧС.
Пожар происходит в кирпичном складском здании. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
К тушению пожара привлечено 10 единиц техники, 30 человек личного состава, а также пожарный поезд Октябрьской железной дороги. Кроме того, для подвоза воды задействованы 15 поливомоечных машин комплекса городского хозяйства.
Охрана здания сообщила, что людей на складе быть не должно. Информации о пострадавших не поступало.
17:17 Происшествия Крупный пожар произошел 14 ноября на складе в районе площади трех вокзалов
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