14 ноября. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел в центре Москвы в районе площади трех вокзалов, сообщается на официальном сайте московской управления МЧС.



Пожар происходит в кирпичном складском здании. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.



К тушению пожара привлечено 10 единиц техники, 30 человек личного состава, а также пожарный поезд Октябрьской железной дороги. Кроме того, для подвоза воды задействованы 15 поливомоечных машин комплекса городского хозяйства.



Охрана здания сообщила, что людей на складе быть не должно. Информации о пострадавших не поступало.