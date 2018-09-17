17 сентября. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар в складских помещениях на Каширском шоссе в районе ТЦ Vegas, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.
Загорелся утеплитель кровли ангара. Общая площадь возгорания составила 1250 квадратных метров.
В тушении пожара принимали участие 65 человек личного состава и 19 единиц техники. В течение 2,5 часов открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.
16:21 Происшествия Крупный пожар произошел на Каширском шоссе в районе ТЦ Vegas
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