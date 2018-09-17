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Происшествия     17.09.2018 16:21

Крупный пожар произошел на Каширском шоссе в районе ТЦ Vegas

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Теги:  пожар  МЧС 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар в складских помещениях на Каширском шоссе в районе ТЦ Vegas, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.

Загорелся утеплитель кровли ангара. Общая площадь возгорания составила 1250 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 65 человек личного состава и 19 единиц техники. В течение 2,5 часов открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
пожар  МЧС 

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