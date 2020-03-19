21 марта. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел утром в субботу в Московской области на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода. Об этом сообщает МЧС.



По последним данным площадь пожара увеличилась до 60 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.



По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар готовятся тушить пожарный поезд и авиация.