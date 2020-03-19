Другие материалы
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Происшествия
21.03.2020, 09:58
Крупный пожар произошел в Подмосковье, горят склады на площади 60 тыс кв метров
21 марта. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел утром в субботу в Московской области на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода. Об этом сообщает МЧС. По последним данным пл...
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Происшествия
20.03.2020, 17:07
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
20 марта. Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на тер...
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Происшествия
19.03.2020, 13:48
Оперштаб: причиной смерти 79-летней женщины с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
19 марта. Mossovetinfo.ru – Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. В...