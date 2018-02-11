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Происшествия     11.02.2018 17:15

Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

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Теги:  Ан-148  Московская область  Подмосковье  авиакатастрофа  уголовное дело  Раменской район  Степановское  МЧС  СК  Путин 

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск, сообщает МЧС России.

«11.02.2018 в 14.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пропаже с радаров воздушного судна по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, деревня Степановское», - сообщает МЧС Московской области.
В 15.40 оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона обнаружила обломки воздушного судна, ранее пропавшего с радаров, сообщает МЧС Московской области. 

По факту крушения самолета пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковья возбудили уголовное дело
По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выехал к месту крушения самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта РФ Максим Соколов выехали на место падения самолета АН-148 в Раменском районе Подмосковья, собщается в официальном канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.

Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой, и дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ, сообщил сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье, унесшей жизни 71 человека. Об этом Собянин написал в своем микроблоге в Twitter. "Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб", - также написал С.Собянин.

МЧС России напоминает, что функционирует телефон «горячей линии»: 8 (800) 775-17-17.

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Теги: 
Ан-148  Московская область  Подмосковье  авиакатастрофа  уголовное дело  Раменской район  Степановское  МЧС  СК  Путин 

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