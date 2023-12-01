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Происшествия     06.12.2023 09:01

Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым

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Теги:  мошенничество  курьер  деньги  прокуратура 

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым, мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) и с учетом позиции Коптевской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения, сообщает телеграм-канал Моспрокуратуры.

«27-летний фигурант приехал на заработки в Москву, разместил в одной из групп в «Телеграме» свое резюме и с ним практически сразу же связался потенциальный «работодатель», предложив вакансию курьера.

Будущий соучастник обвиняемого пояснил, что его организация сотрудничает с банком. Работа будет не сложная - нужно ездить «по адресам» и забирать деньги у людей, после чего переводить их на различные счета. Заработок - 2,5% от полученной суммы.

Злоумышленник по указанию соучастника отправил ему свое фото, после чего получил адрес, где нужно забрать деньги и реквизиты банковского счета. При этом обвиняемый отчитывался перед организатором о каждом своем шаге, присылая свои фото и видео на фоне адресных ориентиров, где он находился.

Следуя к нужному адресу, фигурант получил от соучастника фото удостоверения сотрудника банка с его фотографией, но вымышленными анкетными данными, которыми нужно было представляться при встрече с жертвой», - отмечается в сообщении.
курьер, мошенничество, прокуратура
«Получив описание потерпевшей, обвиняемый подошел к подъезду, где она его ждала, по указанию соучастников назвал ей кодовое слово, отдал заранее полученный от «координатора» документ «о декларировании денег и помещении их в сейфовую ячейку», забрал у женщины конверт, в котором находилось 295 тыс. руб., и скрылся.
Деньги он перевел на счета соучастников, а 9 тыс. руб. оставил себе в качестве оплаты за криминальные услуги курьера", - говорится в сообщении.

Прокуратура г. Москвы призывает не соглашаться на предложения сомнительных заработков, поступившие от посторонних лиц. Если вам предложили подработать и за процент забирать деньги у пожилых людей, а также переводить их на определенные счета - откажитесь, вас вовлекают в совершение преступных действий, предостерегает прокуратура.

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Теги: 
мошенничество  курьер  деньги  прокуратура 

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