27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве поступил анонимный звонок об угрозе взрыва на Курском вокзале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Правоохранители и кинологи проверяют все помещения. Эвакуация не проводилась.



Обновлено в 13:40: угроза взрыва не подтвердилась.