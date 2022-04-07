 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     07.04.2022 22:02

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов получил травму глаз при нападении на него

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Муратов  Дмитрий Муратов  нападение  Новая газета  Нобелевская премия 

7 апреля, Mossovetinfo.ru – Дмитрий Муратов, - Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» в четверг вечером получил травму глаз в ходе нападения на него в купе поезда на Казанском вокзале, - сообщается на сайте газеты.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет», - приводит слова Муратова «Новая газета».

Фото – «Новой газеты».



x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Муратов  Дмитрий Муратов  нападение  Новая газета  Нобелевская премия 

Возврат к списку

Лента новостей

22:02 Происшествия Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов получил травму глаз при нападении на него

19:32 В мире Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека

17:00 В России Ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек

13:23 Город (Москва и область) Москвичам объяснили почему они получили чужие квитанции за ЖКУ

13:19 Общество Умер Владимир Жириновский

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru