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Происшествия     11.04.2019 23:27

Лепнина упала на женщину с фасада жилого дома в центре Москвы

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Теги:  СКР 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования женщины в результате падения лепнины с фасада жилого дома в центре Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. С фасада жилого дома по улице Садовая-Кудринская произошло обрушение декоративной лепнины

Женщина 1959 года рождения была доставлена в больницу.


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Теги: 
СКР 

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