11 апреля. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования женщины в результате падения лепнины с фасада жилого дома в центре Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Инцидент произошел вечером 11 апреля. С фасада жилого дома по улице Садовая-Кудринская произошло обрушение декоративной лепнины
Женщина 1959 года рождения была доставлена в больницу.
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