11 апреля. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования женщины в результате падения лепнины с фасада жилого дома в центре Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Инцидент произошел вечером 11 апреля. С фасада жилого дома по улице Садовая-Кудринская произошло обрушение декоративной лепнины



Женщина 1959 года рождения была доставлена в больницу.