

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Второй пилот самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Анапу, скончался после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.



Самолет совершил экстренную посадку в связи с тем, что второму пилоту стало плохо. После приземления он скончался. Другие члены экипажа и пассажиры не пострадали.