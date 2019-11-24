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Происшествия     24.11.2019 11:57

Летевший из Москвы в Анапу самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, второй пилот скончался

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Теги:  самолеты 


24 ноября. Mossovetinfo.ru – Второй пилот самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Анапу, скончался после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет совершил экстренную посадку в связи с тем, что второму пилоту стало плохо. После приземления он скончался. Другие члены экипажа и пассажиры не пострадали.


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Теги: 
самолеты 

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