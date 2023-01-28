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Происшествия     28.01.2023 10:28

Ликвидировано открытое горение в складском помещении на рынке стройматериалов «Синдика», на 65 км МКАД

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Теги:  Синдика  пожар 

28 января, Mossovetinfo.ru - Открытое горение в складском помещении на рынке стройматериалов «Синдика» на 65 км МКАД ликвидировано в 2:20 по московскому времени в ночь на субботу. Пожар начался в пятницу поздно вечером, в 23:15 27 января. Площадь возгорания составила 2,1 тыс. квадратных метров. Сейчас специалисты ведут приливку конструкций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечено 37 единиц техники и 112 человек личного состава.

В 2017 году, 8 октября мощный пожар произошел в ТЦ «Синдика». Эксперты-криминалисты установили, что причиной пожара в московском торговом центре «Синдика», стал поджог. Сообщалось, что все материалы экспертиз и выводы экспертов были переданы в правоохранительные органы. Пожар в 2017 году охватил площадь в 55 тысяч квадратных метров и стал самым крупным в московском регионе за последние несколько лет. В результате пожара часть здания обрушилась. Убытки от пожара составили около 4 миллиардов рублей.

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Теги: 
Синдика  пожар 

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