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Происшествия     09.06.2023 08:55

Мальчик погиб в Москве, упав с седьмого этажа, обвинение предъявлено няне

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Теги:  мальчик  погиб  окно  выпал  Москва  няня  обвинение 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Следствие предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности няне трехлетнего мальчика, погибшего в результате падения из окна седьмого этажа жилого дома на юге Москвы, на ул. Кустанайская, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

"8 июня 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на ул. Кустанайская в Москве, обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, от полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. Установлено, что обвиняемая является знакомой матери погибшего мальчика и по просьбе последней систематически присматривала за ребенком. Сегодня ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра, выпал из окна балкона, с высоты седьмого этажа", - говорится в сообщении.

Женщина допрошена в качестве обвиняемой, следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Теги: 
мальчик  погиб  окно  выпал  Москва  няня  обвинение 

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