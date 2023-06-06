Мальчик погиб в Москве, упав с седьмого этажа, обвинение предъявлено няне

9 июня — Mossovetinfo.ru — Следствие предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности няне трехлетнего мальчика, погибшего в результате падения из окна седьмого этажа жилого дома на юге Москвы, на ул. Кустанайская, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.



"8 июня 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на ул. Кустанайская в Москве, обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, от полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. Установлено, что обвиняемая является знакомой матери погибшего мальчика и по просьбе последней систематически присматривала за ребенком. Сегодня ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра, выпал из окна балкона, с высоты седьмого этажа", - говорится в сообщении.



Женщина допрошена в качестве обвиняемой, следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.