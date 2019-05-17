17 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи проводят проверку информации, появившейся в СМИ, о маленькой девочке, которая была оставлена в одной из поликлиник Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Сообщается, что вечером 16 мая неизвестная женщина привела маленькую девочку в одну из московских поликлиник, после чего ушла и не вернулась за ребенком. Медики обратились в полицию.



Ребенок был доставлен в одно из медицинских учреждений города. Начата доследственная проверка. Устанавливаются родственники девочки и все обстоятельства случившегося.