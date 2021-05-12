Масляное пятно обнаружено на Москва-реке в центре столицы

12 мая. Mossovetinfo.ru — На Москве-реке, в районе Водоотводного канала обнаружено масляное пятно, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



В настоящее время специалисты ГУП «Мосводосток» приступили к ликвидации загрязнения. Поверхность Москвы-реки в районе загрязнения, а также выше по течению, в районе Фрунзенской и Пречистенской набережных обрабатываются специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения.