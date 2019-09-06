6 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на официальном сайте ведомства.
Передача дела инициирована с учетом резонанса дела, занимаемую Памфиловой должность, а также сферу ее профессиональной деятельности.
Сообщается, что для расследования дела установления всех обстоятельств нападения и причастных к нападению лиц, будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи тщательно отработают все возможные версии нападения, включая профессиональную деятельность Памфиловой.
Нападение на главу Центризбиркома произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный злоумышленник в маске проник в подмосковный дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. После нападения злоумышленник скрылся. Полиция Московской области возбудила по факту нападения уголовное дело.
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