МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерове на данный момент нет

28 марта. Mossovetinfo.ru – По официальной информации МЧС, без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерове нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.



«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», - сказал он.



По информации МЧС проводится опознание тел погибших. В результате пожара в торговом центре 25 марта погиб 64 человек, в том числе 41 ребенок. Опознаны тела 27 погибших.



В оперативном штабе на месте ЧС сообщают, что еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, общее количество пострадавших выросло до 76, в том числе 27 детей.



28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура.