Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     28.03.2018 09:20

МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерове на данный момент нет

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Кемерово  ТЦ  пожар  траур  МЧС 

28 марта. Mossovetinfo.ru – По официальной информации МЧС, без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерове нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.

«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», - сказал он.

По информации МЧС проводится опознание тел погибших. В результате пожара в торговом центре 25 марта погиб 64 человек, в том числе 41 ребенок. Опознаны тела 27 погибших.

В оперативном штабе на месте ЧС сообщают, что еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, общее количество пострадавших выросло до 76, в том числе 27 детей.

28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Кемерово  ТЦ  пожар  траур  МЧС 

Возврат к списку

Лента новостей

09:20 Происшествия МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерове на данный момент нет

21:37 Город (Москва и область) Утилизация мусора от сноса пятиэтажек в Москве не станет проблемой для Подмосковья

20:52 Другое Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году

18:03 Город (Москва и область) Мавзолей и Красную площадь закроют 31 марта

15:21 Город (Москва и область) Наземный участок красной ветки метро накроют сплошным навесом

Актуальные материалы

16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru