5 июня. Mossovetinfo.ru – Место розлива дизельного топлива в Норильске локализовано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.



Президент России Владимир Путин из-за розлива топлива согласился объявить в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.



Работники ТЭЦ пытались ликвидировать аварию своими силами, не сообщив об этом спасателям. Информация о разливе топлива поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы МЧС только 31 мая.



По факту разлива топлива возбуждены уголовное дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод», которые объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности.