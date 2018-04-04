4 апреля. Mossovetinfo.ru – Один из шести пожарных, которые пострадали при тушении пожара в ТЦ в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.



Среди посетителей торгового центра пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ «Персей для детей» погиб сотрудник центра.



Из здания были эвакуированы 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными.