МЧС: существует угроза частичного обрушения находящегося на реконструкции здания в центре Москвы

15 апреля. Mossovetinfo.ru - В МЧС сообщили, что существует угроза частичного обрушения находящегося на реконструкции здания в центре Москвы.



Здание расположено по адресу: Пушкарев переулок, д.12. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте совместно со службами комплекса городского хозяйства города Москвы.