Менеджер паролей LastPass признал, что хакеры украли пользовательские данные и зашифрованные пароли

24 декабря, Mossovetinfo.ru - Разработчики менеджера паролей паролей LastPass сообщили, что в руки злоумышленников попали персональные данные, включая зашифрованные пароли.



«Киберпреступники смогли украсть стандартный набор информации об аккаунтах, включая имена пользователей и организаций, физические адреса, имейлы, телефонные номера и IP-адреса», - сообщила в своем блоге компания.



В то же время в LastPass заявляют, что у злоумышленников уйдут «миллионы лет» на то, чтобы угадать пароль с помощью общедоступных технологий взлома поскольку, по словам разработчиков, наиболее конфиденциальные поля защищены 256-битным шифрованием AES, которое можно обойти только с помощью ключа, полученного из мастер-пароля пользователя.



В LastPass заявили, что добраться до аккаунтов злоумышленники смогут только если получат доступ к мастер-ключу поэтому очень важно чтобы этот ключ больше нигде не использовался и был сложен для взлома.



В LastPass сообщили, что расследование продолжается, и компания уведомила правоохранительные органы и профильных регуляторов о произошедшем.