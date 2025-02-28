11 Марта — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью, с 4:35 до 6:39 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщал о том, что ПВО Минобороны отражены атаки 65 беспилотников, летевших на Москву.«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,- сообщил Собянин в 5:57 мск.Через 18 минут после этого сообщения Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве.«Силами ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте», - сообщил Собянин .В 6:39 мск Собянин сообщил, что «отражена атака ещё 5 БПЛА».«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил Собянин.