 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     11.03.2025 06:58

Мэр Москвы сообщил об атаке 65 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина 

11 Марта — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью, с 4:35 до 6:39 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщал о том, что ПВО Минобороны отражены атаки 65 беспилотников, летевших на Москву.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,- сообщил Собянин в 5:57 мск.

Через 18 минут после этого сообщения Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве.

«Силами ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте», - сообщил Собянин .
Собянин, БПЛА, Москва, ПВО, СВО, бемпилотники, атака
В 6:39 мск Собянин сообщил, что «отражена атака ещё 5 БПЛА».

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил Собянин.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:13 Город (Москва и область) Мэр Москвы сообщил об атаке 69 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью

06:58 Происшествия Мэр Москвы сообщил об атаке 65 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью

14:58 В мире Великобритания, «коварный Альбион», снова втягивает мир в войну - пресс-бюро СВР

14:33 Другое Собак-роботов стали использовать в патрулировании парка Пекина

07:56 Город (Москва и область) 240 новых исторических QR-указателей появится в Москве ко Дню Победы

Актуальные материалы

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru