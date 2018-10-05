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Происшествия     05.10.2018 11:59

МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье, пилоты катапультировались

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Теги:  авиация  крушение  авиапроисшествия 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Самолет МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова, потерпел крушение в Коломенском районе Московской области, в районе деревни Дмитровское, пилоты самолета катапультировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Пилоты выполняли учебно-тренировочный полет, крушение произошло в результате неполадок в системе управления.

В результате происшествия жертв и разрушения в месте падения самолета нет, пилоты также остались живы.


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Теги: 
авиация  крушение  авиапроисшествия 

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