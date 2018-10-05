5 октября. Mossovetinfo.ru – Самолет МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова, потерпел крушение в Коломенском районе Московской области, в районе деревни Дмитровское, пилоты самолета катапультировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).



Пилоты выполняли учебно-тренировочный полет, крушение произошло в результате неполадок в системе управления.



В результате происшествия жертв и разрушения в месте падения самолета нет, пилоты также остались живы.