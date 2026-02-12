 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     16.02.2026 10:43

Министр ГО и ЧС Кубани задержан сотрудниками регионального УФСБ

16 февраля  —  Mossovetinfo.ru — Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий, мероприятия связаны с госконтрактами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что мероприятия связаны с госконтрактами.

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края – координатор государственной программы «Обеспечение безопасности населения».
Для достижения цели государственной программы предусмотрены к реализации 8 подпрограмм:
1.    подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);
2.    подпрограмма «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);
3.    подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);
4.    подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае» (координатор - управление региональной безопасности администрации Краснодарского края);
5.    подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае» (координатор - организационный отдел - аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае);
6.    подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);
7.    подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае» (координатор - управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края);
8.    подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» (координатор - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края).

