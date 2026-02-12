Министр ГО и ЧС Кубани задержан сотрудниками регионального УФСБ

16 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий, мероприятия связаны с госконтрактами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.



Собеседник агентства уточнил, что мероприятия связаны с госконтрактами.



Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края – координатор государственной программы «Обеспечение безопасности населения».

Для достижения цели государственной программы предусмотрены к реализации 8 подпрограмм:

1. подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);

2. подпрограмма «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);

3. подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);

4. подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае» (координатор - управление региональной безопасности администрации Краснодарского края);

5. подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае» (координатор - организационный отдел - аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае);

6. подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края» (координатор - министерство ГО и ЧС КК);

7. подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае» (координатор - управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края);

8. подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» (координатор - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края).

