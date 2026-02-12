Другие материалы
Происшествия
16.02.2026, 10:43
Министр ГО и ЧС Кубани задержан сотрудниками регионального УФСБ
16 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края ...
Происшествия
12.02.2026, 18:47
Перед судом предстанет экс-зампред правительства Московской области и его сообщники
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмот...
Происшествия
12.02.2026, 18:34
В Истре возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара - СК
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Тело 8-летнего мальчика осле ликвидации пожара обнаружено в частном доме, расположенн...