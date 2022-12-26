Минобороны РФ сообщило о гибели военных при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе

26 декабря, Mossovetinfo.ru - Украинский беспилотник атаковал в ночь на 26 декабря аэродром «Энгельс» (Саратовская область), средства ПВО сбили его на малой высоте при подлете к военному аэродрому. Погибли трое российских военных, авиатехника повреждений не получила, сообщили в Минобороны.



«Российские военные получили смертельные ранения. Авиационная техника не повреждена», — сообщили в ведомстве.