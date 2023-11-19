Другие материалы
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Происшествия
21.11.2023, 14:41
Многочисленные скелетированные остатки, черепа, с давностью смерти около 20-30 лет, обнаружены в 1- Сетуньском проезде - прокуратура
21 ноября — Mossovetinfo.ru — «Скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнару...
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Происшествия
20.11.2023, 09:34
В городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин
20 ноября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Электросталь Московской области силами ПВО отражена атака беспилот...
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Происшествия
19.11.2023, 11:18
"Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье - Собянин
19 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — "Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье, сообщил мэр М...