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Происшествия     21.11.2023 14:41

Многочисленные скелетированные остатки, черепа, с давностью смерти около 20-30 лет, обнаружены в 1- Сетуньском проезде - прокуратура

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Теги:  1-Сетуньский проезд  ресторан  останки  прокуратура  черепа 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — «Скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метров. По предварительным данным давность смерти около 20-30 лет», - сообщается в официальном Telegram-канале Моспрокуратуры.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.
1-Сетуньский проезд, ресторан, останки, прокуратура, черепа
По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Скелетированные останки обнаружены на глубине 3,5 метра при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания, где ранее располагался ресторан.
1-Сетуньский проезд, ресторан, останки, прокуратура, черепа
Фото: Telegram-канал Моспрокуратуры

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Теги: 
1-Сетуньский проезд  ресторан  останки  прокуратура  черепа 

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