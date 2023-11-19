21 ноября — Mossovetinfo.ru — «Скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метров. По предварительным данным давность смерти около 20-30 лет», - сообщается в официальном Telegram-канале Моспрокуратуры.Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Скелетированные останки обнаружены на глубине 3,5 метра при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания, где ранее располагался ресторан.Фото: Telegram-канал Моспрокуратуры