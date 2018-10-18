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Происшествия     18.10.2018 15:29

Молодой человек погиб под колесами электрички на севере Москвы

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Теги:  электрички  гибель 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Москва-Савеловская – Бескудниково, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Молодой человек, которому на вид около 20 лет, пытался перебежать пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом Москва - Икша. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место происшествия выехала оперативно-следственная бригада, обстоятельства случившегося устанавливаются.


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Карта места

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Теги: 
электрички  гибель 

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