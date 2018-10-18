18 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Москва-Савеловская – Бескудниково, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.



Молодой человек, которому на вид около 20 лет, пытался перебежать пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом Москва - Икша. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.



На место происшествия выехала оперативно-следственная бригада, обстоятельства случившегося устанавливаются.