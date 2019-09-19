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Происшествия     19.09.2019 10:43

Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО

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Теги:  Мосгорсуд  Павел Устинов  Устинов  суд 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Павлу Устинову, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание Мосгорсуда по апелляционной жалобе на приговор Устинову состоится в следующий четверг, 26 сентября.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.


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Теги: 
Мосгорсуд  Павел Устинов  Устинов  суд 

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