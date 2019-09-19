19 сентября, Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Павлу Устинову, сообщили в пресс-службе суда.



Заседание Мосгорсуда по апелляционной жалобе на приговор Устинову состоится в следующий четверг, 26 сентября.



Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.



Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.