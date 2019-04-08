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Происшествия     08.04.2019 12:16

Мосгорсуд изменил Кириллу Серебреникову меру пресечения на подписку о невыезде

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Теги:  Кирилл Серебренников  Мосгорсуд  мера пресечения 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, суд отпустил под подписку о невыезде и расписку о надлежащем поведении других фигурантов дела «Седьмой студии»: продюсера Юрия Итина и бывшего сотрудника Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум.

Таким образом, Мосгорсуд отменил решение Мещанского районного суда о продлении домашнего ареста Серебренникова, Итина и Апфельбаум и удовлетворил жалобу защиты.

Серебренников и другие фигуранты обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».


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Теги: 
Кирилл Серебренников  Мосгорсуд  мера пресечения 

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