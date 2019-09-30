30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в понедельник, 30 сентября, изменил приговор Павлу Устинову с реального на один год условного заключения.
Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии.
Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному. Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура попросила ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
20 сентября Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Устинову на домашний арест.
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве вручат премию за лучший проект комплексного благоустройства
11:34 Общество Какие услуги могут получить пенсионеры в центрах «Мои документы»
09:17 Общество Дождливая и тепло будет в Москве 30 сентября
09:05 В России Цены на молочную продукцию могут вырасти в России на 10% - СМИ
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве вручат премию за лучший проект комплексного благоустройства
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году