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Происшествия     30.09.2019 12:34

Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

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Теги:  Мосгорсуд  суд  Павел Устинов  Устинов 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в понедельник, 30 сентября, изменил приговор Павлу Устинову с реального на один год условного заключения.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному. Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура попросила ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

20 сентября Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Устинову на домашний арест.


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Теги: 
Мосгорсуд  суд  Павел Устинов  Устинов 

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