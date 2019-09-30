30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд в понедельник, 30 сентября, изменил приговор Павлу Устинову с реального на один год условного заключения.



Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии.



Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному. Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура попросила ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.



20 сентября Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Устинову на домашний арест.