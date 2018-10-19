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Происшествия     19.10.2018 13:48

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

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Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мосгорсуд  арест  Кокорин  Мамаев  суд 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют по статьям «Хулиганство» и «Побои», и оставил в силе решение суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря.

В четверг, 18 октября, футболистам, брату Александра Кокорина Кириллу, а также еще одному соучастнику были предъявлены официальные обвинения.

Кокорин и Мамаев в компании приятелей утром 8 октября на стоянке в районе 2-й Брестской улицы избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга.

Через час в кафе на Большой Никитской улице компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Позже одно из дел было переквалифицировано в статью «Хулиганство».


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Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мосгорсуд  арест  Кокорин  Мамаев  суд 

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