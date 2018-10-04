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Происшествия     04.10.2018 14:11

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

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Теги:  Мосгорсуд  Кирилл Серебренников  домашний арест 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов режиссера Кирилла Серебренникова на решение районного суда и оставил его под домашним арестом.

11 сентября Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить домашний арест Серебренникова до 19 октября. Сам Серебренников просил отменить ему меру пресечения чтобы лучше подготовится к предстоящему процессу. Также под домашним арестом был оставлен другой фигурант по данному делу – бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Его апелляция об отмене домашнего ареста также была отклонена Мосгорсудом.

Серебренников обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию проекта «Платформа».


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Теги: 
Мосгорсуд  Кирилл Серебренников  домашний арест 

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