4 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов режиссера Кирилла Серебренникова на решение районного суда и оставил его под домашним арестом.
11 сентября Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить домашний арест Серебренникова до 19 октября. Сам Серебренников просил отменить ему меру пресечения чтобы лучше подготовится к предстоящему процессу. Также под домашним арестом был оставлен другой фигурант по данному делу – бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Его апелляция об отмене домашнего ареста также была отклонена Мосгорсудом.
Серебренников обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию проекта «Платформа».
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