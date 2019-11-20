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Происшествия     20.11.2019 13:29

Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего главу отдела УВД ЗАО, уволенного в результате «дела Голунова»

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Теги:  Мосгорсуд  Иван Голунов  полиция  увольнение  иск 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отказался восстановить на работе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Андрея Щирова, который был уволен со своей должности в результате «дела Голунова».

Щиров был одним из четверых сотрудников УВД ЗАО, который был уволен со службы в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Он подал в суд иск с требованием восстановить его на службе в МВД, однако Мосгорсуд принял решение в иске Щирову отказать.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.


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Теги: 
Мосгорсуд  Иван Голунов  полиция  увольнение  иск 

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