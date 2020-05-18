Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     18.05.2020 16:25

Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 18 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ветер  предупреждение 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, в связи с ожидающимся в столице вечером в понедельник, 18 мая, сильным ветром, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, в период до 19:00 понедельника, 18 мая, в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации аварий: падения деревьев, обрыва линий электропередач, повреждения рекламных конструкций, кровель домов, дорожных знаков.

Кроме того, приняты меры для защиты от ветра зданий, транспортных и торговых объектов и других городских сооружений.

Бирюков призвал москвичей не выходить из дому на улицу без серьезной необходимости, а при нахождении на улице быть внимательнее и соблюдать меры безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями, не парковать под ними автомобили, обходить рекламные конструкции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ветер  предупреждение 

Возврат к списку

Лента новостей

16:52 Город (Москва и область) Власти Москвы прокомментировали информацию об утечке данных граждан, нарушивших режим самоизоляции

16:25 Происшествия Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 18 мая

16:09 Город (Москва и область) Вирусологи не видят основания для снятия ограничительных мер в Москве

15:42 Город (Москва и область) Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД

14:49 Происшествия В Москве «заминировали» семь коронавирусных стационаров

Актуальные материалы

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru