18 мая. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, в связи с ожидающимся в столице вечером в понедельник, 18 мая, сильным ветром, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По прогнозам синоптиков, в период до 19:00 понедельника, 18 мая, в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.



Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации аварий: падения деревьев, обрыва линий электропередач, повреждения рекламных конструкций, кровель домов, дорожных знаков.



Кроме того, приняты меры для защиты от ветра зданий, транспортных и торговых объектов и других городских сооружений.



Бирюков призвал москвичей не выходить из дому на улицу без серьезной необходимости, а при нахождении на улице быть внимательнее и соблюдать меры безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями, не парковать под ними автомобили, обходить рекламные конструкции.